Jhojan Julio, meia-atacante da LDU, será emprestado ao Santos com opção de compra

A LDU, do Equador, confirmou que emprestará o meia-atacante Jhojan Julio ao Santos por 14 meses, até o dia 31 de maio de 2023. O jogador equatoriano já está no Brasil para realizar exames médicos e assinar contrato. Jhojan Julio deverá ser oficializado como mais novo reforço do time de Fabián Bustos nesta quinta-feira.

Segundo informou a equipe de Quito, o acordo com o clube da baixada santista prevê uma opção de compra, que poderá ser exercida ao fim do empréstimo. Jhojan Julio tem 24 anos e atua pela equipe principal da LDU desde 2016.

"Estamos contentes em confirmar que chegamos em um acordo para a negociação de Jhojan Esmaides Julio Palacios ao Santos. O jogador viajou à cidade de Santos, onde realizará exames médicos antes de firmar seu contrato na quinta-feira. O jogador se vinculará ao Santos através de um empréstimo de 14 meses, com uma opção de compra de seus direitos esportivos a favor do clube brasileiro", diz a nota divulgada pela LDU em suas redes sociais.

Jhojan Julio chega como mais uma opção para o ataque do time de Fabián Bustos. Após a eliminação precoce na primeira fase do Campeonato Paulista, o Santos contatou outros dois reforços: o volante Willian Maranhão, que estava no Bahia, e o meio-campista uruguaio Rodrigo Fernández, emprestado pelo Guaraní do Paraguai. Além deles, o time alvinegro também apresentou oficialmente o zagueiro Maicon, que rescindiu com o Cruzeiro.

Na próxima terça-feira, o Santos volta a campo para estrear na fase de grupos da Copa Sul-Americana contra o Banfield, da Argentina. O time alvinegro voltará a atuar em jogos oficiais depois de um intervalo desde o dia 19 de março. O Santos também se prepara para a disputa do Brasileirão, que começa no próximo mês, e da Copa do Brasil.