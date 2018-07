Jiangsu apresenta elenco e Ramires celebra parceria com Jô e Alex Teixeira O clube chinês Jiangsu Suning não economizou neste início de ano, foi às compras no mercado de transferências e apresentou nesta quinta-feira suas novas estrelas para a imprensa do país e a torcida. Os principais destaques do estrelado elenco são os brasileiros Ramires, Alex Teixeira e Jô, todos contratados para esta temporada do futebol local.