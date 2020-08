Jô admite estar 'longe do ideal', mas não dá bola para críticas: 'Estou calejado'

Autor de um dos gols contra o Red Bull Bragantino, que classificaram o Corinthians para a semifinal do Campeonato Paulista, o atacante Jô admitiu, nesta sexta-feira, em entrevista coletiva virtual, estar 'longe do ideal' e não deu bola para as críticas por causa de sua forma física.

"Já estou calejado nesta questão de crítica. É natural, depois de sete meses sem jogar, fiquei três meses em casa, tive apenas um mês e quase dez dias de preparação. Não digo pesado nem acima do peso, pois temos profissionais qualificados que nos avaliam. Se eu estivesse fora do padrão do Corinthians, não teria nem estreado. Mas fora do ritmo, sim. Foi meu primeiro jogo. Estou longe do ideal, mas dei o meu melhor e com a confiança de todos fiz uma grande partida", afirmou o jogador, de 33 anos.

Única opção do técnico Tiago Nunes, após Everaldo sentir uma contusão muscular diante do Oeste no domingo passado e Boselli sofrer uma cirurgia no rosto, Jô admitiu que precisou ir para o sacrifício diante do Bragantino. "Eu sabia que ia sentir a falta de ritmo, mas foi na base da entrega, raça, determinação e confiança dos jogadores que pude desenvolver um futebol agradável. Ainda longe do que estou acostumado. Mas fiquei feliz pela atuação e pela entrega", disse o centroavante, autor do segundo gol do jogo, em bela cabeçada, após cobrança de escanteio.

Experiente, o jogador elogiou o desempenho do Mirassol, adversário na luta por um lugar na decisão do Estadual, domingo, às 16 horas, na Arena Corinthians. "O Mirassol não caiu de paraquedas, fez por merecer na competição, fizeram um jogo muito bom com o São Paulo e estão na semifinal. Vamos respeitar, como fizemos com o Bragantino. Ninguém ganha jogo antes do apito, é nos 90 minutos, dedicando-se. Vai haver respeito, mas com nossa imposição. Temos nossas estratégias, é jogo único, não pode haver erros. Sabemos que será um jogo difícil."

Desta forma, Jô não quis comentar uma possível final diante do rival Palmeiras, que faz a outra semifinal contra a Ponte Preta. "Não passa na cabeça de ninguém, o profissionalismo e respeito estão acima de tudo. Pensamos no próximo passo, que é o Mirassol. Tem que haver respeito. Torcedor tem empolgação, mas aqui não deixamos isso acontecer. Do outro lado, são profissionais. Passando a semifinal, pensaremos na final contra quem seja. Pés no chão com a mesma humildade que nos trouxe até aqui."

No treino desta sexta-feira, com os reservas, o atacante Everaldo participou normalmente recuperado da lesão muscular na perna esquerda, e poderá ser utilizado por Tiago Nunes. Ele vai disputar uma vaga com Mateus Vital.

Os jogadores que atuaram contra o Bragantino fizeram apenas um trabalho regenerativo na academia do CT Joaquim Grava, onde o elenco está concentrado.

Uma provável escalação corintiana, a ser definida neste sábado, após o treino da manhã, poderá formar com: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos; Gabriel, Éderson e Luan; Ramiro, Jô e Mateus Vital (Everaldo).