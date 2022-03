Jô admite primeiro tempo ruim do Corinthians e alfineta arbitragem do clássico

Autor do único gol na eliminação do Corinthians após a derrota por 2 a 1 frente ao São Paulo, neste domingo, no Morumbi, pela semifinal do Campeonato Paulista, Jô admitiu o jogo ruim do clube do Parque São Jorge. O atacante foi às redes após falha bizarra do goleiro Jandrei, que inflamou os minutos finais do clássico paulista.

"Sabemos do jogo que fizemos, um pouco abaixo no primeiro tempo, no segundo conseguimos dar um ritmo melhor, mas infelizmente o resultado não veio. Temos de seguir, porque tem outras competições pela frente. Não podemos ficar colocando desculpas", afirmou Jô.

O atacante aproveitou também para alfinetar a arbitragem de Vinicius Gonçalves Dias Araújo. O Corinthians teve o meia Adson expulso e recebeu outros três cartões amarelos. Do outro lado, o São Paulo teve quatro jogadores advertidos. "Ele amarrou muito o jogo, nos deu cartão muito cedo, para eles demorou. Em algumas jogadas, inverteu, mas reclamação faz parte do futebol", completou.

Jô voltou a participar de uma partida oficial pelo Corinthians desde quando perdeu o treino por causa de uma comemoração do seu aniversário. O jogador deixou o caso no passado e revelou ter apoio da comissão técnica e da diretoria alvinegra.

"Quem me conhece sabe o quanto eu sou profissional, o quanto me empenho, o quanto trabalho. Alguns problemas acontecem com qualquer ser humano, tem que saber separar o pessoal do profissional. Tenho o apoio da diretoria, do treinador e do time. Então, estou tranquilo", disse.

Com a eliminação no estadual, o técnico Vítor Pereira terá um tempo para trabalhar com o elenco visando o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América. Apesar dos problemas extracampo, o comandante parece contar com o atacante Jô para a sequência da temporada.