Jô atribui gol a treinos e exalta elenco do Corinthians

Autor de um dos dois gols do Corinthians na vitória sobre o Ituano, o atacante Jô exaltou o grupo corintiano e atribuiu o gol que marcou no segundo tempo aos treinos com os demais companheiros. O jogador explicou que a jogada, apesar de acontecer com a bola rolando, é quase ensaiada.

"Primeiramente agradecer a Deus por mais uma oportunidade de fazer gol e parabenizar os companheiros. É aquela bola de primeiro pau (trave), você precisa antecipar o zagueiro, temos trabalhado isso, uma bola atravessada e o Camacho foi feliz no passe", declarou o veterano.

Jô exaltou o esforço e a concentração dos jogadores. "É uma equipe que a gente treina junto e isso prova o poder de grupo, de concentração, de fazer aquilo que é treinado e por isso fizemos mais uma boa partida e agora conseguimos sair com a vitória", afirmou o atacante.

Com o resultado, o Corinthians chegou à sua quinta vitória no Paulistão, liderando com folga o Grupo A, com 18 pontos, contra apenas seis do Santo André. O segundo colocado, no entanto, disputou apenas cinco jogos até agora, diante de nove da equipe da capital.

O time paulista volta a campo na quinta-feira para fazer sua estreia na Copa Sul-Americana, contra o River Plate Asunción, no Paraguai.