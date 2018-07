Jô celebra sexto gol em seis clássicos em 2017: 'Estou abençoado'

Com seis gols em seis clássicos disputados nesta temporada, o atacante Jô confirmou a boa fase em 2017 ao marcar um dos gols na vitória do Corinthians diante do Santos por 2 a 0, em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro. "Seria bom um campeonato só de clássicos", afirmou, em tom de brincadeira, o atacante após a partida. "Estou abençoado por marcar gols em clássicos."

O Corinthians chegou a dez pontos e asume a liderança provisória do campeonato após quatro rodadas. Neste domingo, o time só pode ser alcançado por Cruzeiro ou Chapecoense, que têm sete pontos e se enfrentam neste domingo. O time de Fábio Carille soma três vitórias e um empate neste início de competição. "Estamos no caminho, não sofremos gol em mais um jogo, mas vamos pensando jogo a jogo, sempre com os pés no chão", disse Jô.

Fábio Carille reconheceu que seu atacante vive uma ótima fase, mas ressaltou o comprometimento do jogador fora de campo. "É importante para mim, com técnico, que seu camisa 9 faça gols. Mas eu só posso dizer que o Jô é um cara que trabalha muito e merece", disse o treinador.

O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira, quando enfrenta o Vasco em São Januário. O volante Maycon é dúvida. Ele sofreu uma lesão na coxa e deixou o clássico no começo do segundo tempo. O jogador será reavaliado nesta segunda-feira. Carille já adiantou que Camacho entra no time caso Maycon não se recupere.