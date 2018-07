Jô chega para assinar e diz: 'Tenho muito a fazer pelo Corinthians'

O atacante Jô chegou na tarde desta quinta-feira a São Paulo para passar por exames médicos e assinar contrato com o Corinthians. O curioso é que o jogador desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo praticamente na mesma hora que o time, que chegava de Belo Horizonte, após a partida contra o Cruzeiro, na quarta-feira. Embora tenham vindo da mesma cidade, delegação e jogador chegaram por companhias aéreas distintas e não se encontraram, mas o atacante já falou como atleta corintiano.

"A expectativa é grande pelos anos que estou longe do clube e por tudo que eu conquistei aqui. Estou ansioso para voltar, jogar e dar alegria para essa torcida. Apesar de eu ter 29 anos, ainda sou muito novo e tenho muito a fazer pelo Corinthians", disse o atacante, em entrevista à Rádio CBN.

Apesar da declaração, Jô disse que seu objetivo ao chegar em São Paulo não era acertar o contrato com o Corinthians. "Vim, na verdade, visitar minha mãe, que também mora aqui (em São Paulo). Mas creio que nos próximos dias vou assinar contrato", contou.

De fato, não existe muita pressa para que o acerto ocorra. Jô só poderá jogar pelo Corinthians em 2017, já que o prazo de inscrição para a disputa do Campeonato Brasileiro acabou. A tendência é que na semana que vem ele já comece a treinar com os novos companheiros, já com um contrato válido por três anos.

Revelado pelo Corinthians em 2003, Jô é o jogador mais novo a atuar pela equipe profissional - com 16 anos, três meses e 26 dias. Ele foi campeão brasileiro de 2005 e chegou a ser comandado pelo técnico Oswaldo de Oliveira, em 2004.

O jogador estava no Jiangsu Suning, da China, e havia deixado o clube em julho. No time chinês, fez 26 jogos e marcou 11 gols. Como está livre, o atacante pode começar a treinar com os novos companheiros na semana que vem, entretanto, poderá atuar só em 2017.

O Corinthians já tem um nome certo para o ano que vem. Trata-se do atacante Luidy, de 20 anos, do CRB. O jogador vai continuar no clube alagoano até o fim da Série B e se apresenta somente na próxima temporada.