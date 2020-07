Jô comenta sobre 'frio na barriga' antes de reestreia pelo Corinthians

A reestreia do atacante Jô pelo Corinthians acontece nesta quinta-feira, contra o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Sem jogar há quase oito meses, o jogador foi confirmado pelo técnico Tiago Nunes e comenta sobre o "frio na barriga" em sua terceira passagem pelo clube.

"A reestreia é um pouco diferente por eu já ter uma certa experiência, mas a vontade e aquele frio na barriga são sempre como se fosse o primeiro jogo. Claro que eu já sei controlar mais isso, mas a expectativa e o querer são muito grandes", disse o jogador.

Leia Também Veja onde assistir Red Bull Bragantino x Corinthians

"Quando falei em 2017 que era um até logo, era de coração. Quando você é tratado bem dentro da sua casa você sai e a vontade de voltar é muito grande. Foi alegria e tristeza em 2017. Eu saí, mas sabia que um dia iria voltar", complementou Jô, que estava no Nagoya Grampus, do Japão.

Com a camisa do Corinthians, o jogador soma dois títulos Brasileiros (2005 e 2017) e o Campeonato Paulista de 2017. A expectativa agora é de ajudar a equipe na partida desta quarta-feira e seguir rumo a mais um título do Estadual. "Eu costumo dizer que aqui dentro do Corinthians é uma decisão a cada dia. Você tem de matar um leão por dia e se dedicar. Agora para mim não vai ser diferente. É mais uma decisão e mais um jogo que temos de entrar com tudo. É uma situação onde buscamos o inacreditável e vou usar toda a minha experiência".

O atacante de 33 anos também aproveitou para ressaltar a paixão pelo clube alvinegro. "A entrega quando você coloca essa camisa nunca pode mudar, independente de quantas vezes você passa pelo clube. Esse é o sentimento que eu tenho desde a minha primeira passagem. A paixão só aumenta".

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 Fui e sou um torcedor hoje dentro do Corinthians, então acho que a paixão nunca vai mudar E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313 Jô, atacante do Corinthians

Jô não pôde atuar nas duas partidas finais da fase de grupos do Paulista porque não conseguiu ser inscrito a tempo. Agora ele deve ganhar espaço na equipe após a lesão de Mauro Boselli, que sofreu uma fratura no rosto no último domingo.