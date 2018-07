Jô destaca eficiência e exalta fase artilheira no Corinthians

Com um gol no triunfo do Corinthians sobre o Vitória por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, e outro no empate, em casa, com a Chapecoense por 1 a 1, Jô foi responsável direto pelos quatro pontos conquistados pela equipe alvinegra no Campeonato Brasileiro. O atacante, que foi chamado de "rei dos clássicos" durante o Paulistão, exalta a eficiência como goleador e já começa a fazer planos.

"Não fiquei só nos clássicos, pude começar o Campeonato Brasileiro fazendo dois gols em duas partidas, ajudando o Corinthians a marcar quatro pontos. A fase é boa e deve ser mantida, espero continuar fazendo meu trabalho e sempre feliz porque os gols estão saindo", exaltou.

Ainda que sua prioridade sejam os objetivos coletivos do Corinthians, Jô começa a vislumbrar a possibilidade de ser artilheiro do Brasileirão. "Procuro fazer meu trabalho, fazendo gols você vai se destacando e colocando objetivo pessoal. Para mim, será uma honra ser artilheiro do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Tem atacantes que são goleadores natos, Fred, Luis Fabiano, mas com minha humildade pretendo chegar a pensar alto."

O bom resultado em Salvador também fez a equipe atingir uma sequência de 15 jogos de invencibilidade e melhorar ainda mais o retrospecto como visitante, com 71% de aproveitamento. Na próxima rodada do Brasileirão, o Corinthians encara o Atlético-GO, no Serra Dourada. Para Jô, agora o time precisa evoluir também em Itaquera.

"Nossa equipe criou uma certa identidade de ter marcação muito forte, contra-ataque decisivo. A gente acabou se acostumando a jogar dessa maneira. Nossa equipe tem aproveitamento muito bom fora de casa, agora a gente tem de melhorar aproveitamento dentro de casa. A gente tem dificuldade de propor o jogo, temos a semana cheia para trabalhar. O Corinthians está no caminho certo", disse.

Confira os resultados do Corinthians fora de casa em 2017:

4/2 - São Bento 0 x 1 Corinthians | Paulistão

8/2 - Caldense 0 x 1 Corinthians | Copa do Brasil

18/2 - Audax 0 x 1 Corinthians | Paulistão

25/2 - Mirassol 2 x 3 Corinthians | Paulistão

1/3 - Brusque 0 x 0 Corinthians | Copa do Brasil

9/3 - Luverdense 0 x 2 Corinthians | Copa do Brasil

12/3 - Ponte Preta 1 x 1 Corinthians | Paulistão

19/3 - Ferroviária 1 x 0 Corinthians | Paulistão

26/3 - São Paulo 1 x 1 Corinthians | Paulistão

1/4 - Botafogo-SP 0 x 0 Corinthians | Paulistão

12/4 - Internacional 1 x 1 Corinthians | Copa do Brasil

16/4 - São Paulo 0 x 2 Corinthians | Paulistão

30/4 - Ponte Preta 0 x 3 Corinthians | Paulistão

10/5 - Universidad de Chile 1 x 2 Corinthians | Copa Sul-Americana

21/5 - Vitória 0 x 1 Corinthians | Campeonato Brasileiro