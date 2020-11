Jô diz estar recuperado de lesão e deve reforçar Corinthians contra o Atlético-MG

Baixa do Corinthians nos últimos seis jogos, o atacante Jô afirmou nesta quarta-feira que está totalmente recuperado de lesão. O jogador garantiu que está 100% recuperado de uma contratura muscular na panturrilha direita e disse que pretende reforçar a equipe paulista na partida contra o Atlético-MG no sábado, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Brasileirão.

"Minha recuperação foi boa, um pouco longa devido à lesão que tive. Acabou sendo bom para aprimorar a parte física. Já me sinto muito melhor. Não tive esse tempo quando cheguei. Me sinto bem melhor e pronto para poder ajudar no próximo jogo se for possível", declarou o atleta.

Jô participou do treino em campo nesta quarta, mas também esteve na academia, em seu processo de recuperação física. Ele tem boas chances de ser titular no fim de semana, devolvendo Davó ao banco de reservas.

O técnico Vagner Mancini comandou o terceiro treino de preparação para o jogo contra o Atlético, porém sem dar dicas de quais serão os titulares. Certo é que o treinador tem ao menos dois desfalques certos para o duelo de sábado: Fábio Santos e Otero, que defenderam recentemente o rival e tem esse impedimento de jogar registrado no contrato.

Desta forma, uma possível formação do Corinthians deve ter: Cássio, Fagner, Marllon, Gil e Lucas Piton; Gabriel, Cantillo (Camacho) e Luan; Everaldo (Mateus Vital), Ramiro e Jô (Davó).

CIRURGIA DE MANTUAN

O meia-atacante Gustavo Mantuan foi submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo na manhã desta quarta. Ele precisou ser operado porque rompeu o ligamento cruzado anterior em amistoso da seleção brasileira sub-20, no dia 29 de outubro. De acordo com o clube paulista, o prcedimento foi bem-sucedido.

"O atleta ficará afastado dos gramados por um período de seis a oito meses e iniciará tratamento de fisioterapia em, aproximadamente, 40 dias", anunciou o time paulista.