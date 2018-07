Jô diz que 'secar' o Grêmio não adianta para o Corinthians

Disputando a liderança do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Grêmio se enfrentam no domingo, mas antes, as duas equipes jogam no meio da semana e os gaúchos ainda vão enfrentar o Cruzeiro nesta segunda-feira. Para o atacante Jô, 'secar' o adversário não tem muita utilidade.

"Fiz isso em 2012 e o Fluminense foi campeão", disse, lembrando da disputa pelo título com a camisa do Atlético-MG. "Temos que fazer a nossa parte. Vou assistir o jogo, porque gosto de ver futebol e, sendo um dos líderes, é bom analisar para passar algumas coisas nos jogos", completou.

Artilheiro do Corinthians na temporada, com 11 gols, Jô destaca a necessidade de se pensar jogo a jogo devido a dificuldade do Campeonato Brasileiro. "Tem muitos favoritos e não tem tempo de relaxar na ponta da tabela. São sempre dois ou três na caça, buscando a liderança e temos de encarar todo jogo como final. Vamos continuar pensando devagarzinho, com humildade", avisou.

O atacante completou diante do Coritiba, 150 jogos, somando as duas passagens pelo Corinthians. Antes da partida, que acabou empatada sem gols, no domingo, ele recebeu uma placa das mãos do diretor de futebol, Flávio Adauto, e comentou sobre a homenagem nesta segunda-feira.

"Queria agradecer a Deus por esse momento e por completar 150 jogos com essa camisa. Visto ela desde os meus sete anos e toda vez que eu visto essa camisa, eu me sinto feliz e tento dar o meu máximo para ajudar", comentou.