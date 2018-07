Jô é denunciado por agressão e pode desfalcar o Corinthians por até 12 jogos

O atacante Jô, do Corinthians, foi denunciado nesta quarta-feira pela procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva por ter, supostamente, agredido o zagueiro Rodrigo, do Ponte Preta. O artilheiro corintiano pode pegar de quatro a 12 jogos de suspensão.

O jogador foi enquadrado por agressão física ao atingir Rodrigo com um chute, durante a partida realizada no último domingo. O corintiano será julgado com base no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). A ideia dos advogados do Corinthians é conseguir desqualificar a denúncia e com isso, livrar o atleta da punição ou encaixar em algum artigo que lhe renda uma pena branda.

O julgamento deve ocorrer na quarta-feira, no Rio de Janeiro. Assim, o atacante deve ter condições de atuar normalmente no domingo, contra o Palmeiras. Jô, inclusive, está pendurado com dois cartões amarelos e se for advertido, terá que cumprir suspensão contra o Atlético-PR, quarta-feira.

Caso Carille não possa contar com Jô nas próximas rodadas, ele pode dar nova chance para Kazim, mas o turco não aproveitou as oportunidades que teve durante o Campeonato Brasileiro. Outra possibilidade é apostar em Danilo, que está recuperado de lesão e tem ficado no banco de reservas. Uma terceira opção seria dar chance para o jovem Carlinhos, que atuou apenas por alguns minutos nesta temporada.