Jô é liberado e Levir Culpi ganha opções no Atlético-MG

Após semanas difíceis, por conta de seguidos desfalques, Levir Culpi vai ganhando mais opções no elenco do Atlético Mineiro para a sequência do Campeonato Mineiro e da Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, o treinador voltou a contar com o atacante Jô, liberado pelo departamento médico.

Jô passou as últimas semanas afastado devido a um estiramento muscular na coxa direita. Recuperado, reiniciou os trabalhos físicos, assim como o zagueiro Leonardo Silva, também liberado pelos médicos nesta semana. Assim como eles, Guilherme, Pierre e Giovanni Augusto retornaram ao grupo.

Ainda estão em trabalho de recuperação o lateral Lucas Cândido, o zagueiro Pedro Botelho e o meia Dátolo. Mesmo no departamento médico, o argentino assinou novo contrato com o clube nesta quarta, com vínculo até o fim do próximo ano.

Com as recentes liberações, Levir Culpi passa a contar com cinco "reforços" no elenco atleticano. Estes retornos serão fundamentais para a Libertadores, na qual o Atlético segue pressionado, na quarta e última colocação do Grupo 1. O time mineiro poderá iniciar a reação na partida contra o Santa Fe, no dia 9, em casa.