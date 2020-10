Jô e Lucas Piton podem reforçar Corinthians em estreia na Copa do Brasil

O técnico Vagner Mancini poderá ter reforços importantes no elenco do Corinthians para a estreia na Copa do Brasil. Para o duelo contra o América-MG, na quarta-feira, o treinador pode vir a contar com o atacante Jô e o lateral-esquerdo Lucas Piton, que se recuperam de problemas físicos.

Piton é quem tem mais chances de entrar em campo na Neo Química Arena, no jogo válido pela ida das oitavas de final. Recuperado de dores no músculo adutor da coxa esquerda, ele treinou com os demais companheiros nesta segunda-feira e se mostrou em boas condições para jogar na quarta.

O lateral ficou de fora da última partida do Corinthians, a vitória sobre o Vasco, na quarta passada. A posição foi ocupada pelo veterano Fábio Santos, que voltou ao time recentemente. O jogador, contudo, não poderia substituir Piton na Copa do Brasil porque já defendeu o Atlético-MG na competição.

Jô, por sua vez, se reabilita de uma contratura muscular na panturrilha direita que o tirou das duas últimas partidas da equipe, contra Flamengo e Vasco. Nesta segunda, ele fez trabalho de fisioterapia tanto na academia quanto no campo. Contra o time vascaíno, o Corinthians acabou entrando em campo sem um centroavante.

E isso pode voltar a acontecer nesta quarta, caso Jô não esteja totalmente recuperado da contratura. Na quarta passada, Mantuan e Mateus Vital foram as referências ofensivas da equipe paulista.

Mancini deve saber se poderá contar com Piton e Jô no treino desta terça-feira, o último em preparação para o duelo contra o América-MG.