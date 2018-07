Jô elogia empate do Corinthians em Curitiba: 'O importante é pontuar'

Os jogadores do Corinthians manifestaram aprovação ao resultado conquistado na manhã deste domingo, contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa. O atacante Jô, por exemplo, afirmou que o empate sem gols precisa ser valorizado, pois a equipe enfrentou um adversário difícil e tem precisado superar o desgaste provocado pelo acúmulo de jogos no calendário.

"O mais importante é conseguir pontuar. Jogar aqui em Curitiba não é fácil. Estamos em uma sequência dura de jogo e aí cansamos no final", afirmou Jô ao canal Premiere depois do 0 a 0 no Couto Pereira. Apesar de continuar invicto após oito rodadas no Brasileiro, o Corinthians pode perder a liderança nesta segunda-feira se o Grêmio derrotar o Cruzeiro, no Mineirão.

O atacante Jô, que completou nesta domingo 150 jogos pelo clube, teve um gol anulado incorretamente pela arbitragem por impedimento nos minutos finais. "Foi tudo muito rápido. Fizemos uma tabela e não vi quem estava impedido primeiro", disse. "Vamos descansar porque já temos outro jogo na quinta. O importante é que procuramos jogar e voltamos com um ponto", comentou.

O Corinthians tem como próximo adversário o Bahia, na quinta-feira, em Itaquera. Depois, no próximo domingo, viaja para Porto Alegre, onde terá confronto direto com o Grêmio pela liderança do Brasileiro.