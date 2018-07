Jô falta a treino novamente e desfalca o Atlético-MG

Não foi a primeira e fica a dúvida se não terá sido a última. O atacante Jô faltou aos dois últimos treinamentos do Atlético Mineiro, na tarde de sexta-feira e na manhã deste sábado, e será desfalque do time na partida contra o São Paulo, neste domingo, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De acordo com a assessoria de imprensa do clube mineiro, o jogador não apareceu nos dois treinamentos realizados na Cidade do Galo, em Vespasiano (região metropolitana de Belo Horizonte), alegando problemas particulares. O caso, então, está entregue à diretoria. Em agosto do ano passado, o atacante também faltou a um treino, mas, ao contrário desta vez, não avisou ninguém.

Já faz algum tempo que Jô passa for uma fase ruim no Atlético. O atacante não marca um gol há 22 jogos - o último foi contra o Zamora, da Venezuela, pela fase de grupos da Copa Libertadores deste ano, no dia 10 de abril, no Independência. De lá para cá, ele jogou até na Copa do Mundo pela seleção brasileira, mas nada de balançar as redes.