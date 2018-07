Jô garante confiança em classificação do Atlético-MG

BELO HORIZONTE - A derrota por 2 a 0 na partida de ida diante do Newell''s Old Boys não diminuiu a confiança do atacante Jô na classificação do Atlético-MG para a decisão da Libertadores. Mesmo com a equipe precisando vencer por três gols de diferença nesta quarta-feira, no Independência, para avançar, o jogador garantiu que acredita na vaga para uma inédita final da competição.

"Estou sentindo muita confiança, saber que os torcedores estão confiando na gente, vendo nas conversas que a confiança é muito grande. Acho que isso é o principal para um jogo decisivo como esse. É um jogo que envolve invencibilidade dentro do Independência, uma final inédita para o clube, enfim, é muita coisa dentro de uma partida só e todos estamos cientes disso", declarou.

E Jô garantiu que a confiança não parte apenas dele. O atacante afirmou que todos no elenco estão acreditando e que isso fortalece o ambiente para o confronto de quarta. "Você vê, a cada dia, no semblante de cada um, que a confiança é muito grande", comentou.

Segundo o jogador, trata-se de uma das partidas mais importantes de sua carreira, por tudo que a envolve. "Se não é a partida mais importante da minha vida, é uma das. No momento que a gente vive, é a principal e todo mundo precisa de um atacante que seja decisivo. Então, tenho que me concentrar para poder fazer a diferença."