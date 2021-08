Jô lamenta falhas em lances decisivos no clássico contra o Santos: 'Faltou calma'

Sem embalar no campeonato e com pecha de "time de meio de tabela" na atual edição do Brasileirão, o Corinthians foi melhor no clássico contra o Santos, neste domingo, e criou chances claras de gol, mas acabou saindo da Vila Belmiro com apenas um ponto.

Além das oportunidades desperdiçadas, houve um pênalti anulado, revisado pelo VAR, e um gol anulado de Jô, que lamentou pela bola não ter entrado e pelo bom desempenho que não se refletiu no resultado da partida.

Leia Também Na estreia de Giuliano, Corinthians fica no empate sem gols com o Santos na Vila

"Faltou um pouco de calma no último passe e na finalização", avaliou o atacante do Corinthians, que vem sendo bastante acionado e tido boas participações nos jogos como titular da equipe treinada por Sylvinho.

"Temos que continuar, o campeonato é muito difícil. Temos de seguir com a cabeça erguida e trabalhando", concluiu Jô na saída do campo.

O Corinthians, com o empate, foi a 18 pontos e permaneceu na 11.ª colocação do Campeonato Brasileiro, enquanto que o Santos está três posições e dois pontos à frente na tabela de classificação.