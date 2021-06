Jô lamenta queda do Corinthians: 'Sabemos dos problemas que temos'

Um dos jogadores mais experientes do elenco do Corinthians, Jô lamentou a queda precoce do time alvinegro, ainda na terceira fase da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira. A eliminação aconteceu diante do Atlético-GO, após empate sem gols, em Goiânia. Na ida, em São Paulo, o time goiano havia vencido por 2 a 0.

"Sabemos dos problemas que temos. É natural pela troca de treinador. O Sylvinho está tentando implantar o estilo de jogo, foi para o quarto jogo. É complicado, mas saímos da Copa do Brasil", declarou o atacante, em entrevista na saída de campo.

Jô atribuiu a eliminação ao jogo da ida, quando o Corinthians jogou mal e sofreu dois gols em casa. "Acho que nos expomos muito no primeiro jogo, aí vem jogar contra um time fechado, tentando alçar bola na área, fica complicado", declarou, ao criticar parte da estratégia da equipe nesta quarta.

O experiente jogador cobrou mais atitude dos companheiros em campo. "Temos que aprender mais como é o Corinthians, como tem que jogar, mas isso é natural, vai aos poucos. A torcida cobra mais, mas faz parte. É do Corinthians. Temos que aceitar as cobranças e seguir de cabeça erguida, tem o Brasileiro pela frente", declarou.

A queda na Copa do Brasil foi a terceira do Corinthians somente nesta temporada. Antes, foi eliminado na Copa Sul-Americana e no Paulistão. Com estes resultados, o time agora só tem a disputar o Brasileirão em 2021.

O tropeço desta quarta completa uma sequência negativa contra o Atlético-GO. O jogo disputado em Goiânia foi o terceiro entre os dois times em apenas dez dias, entre duelos da Copa do Brasil e do Brasileirão. O Corinthians não marcou nenhum gol nos confrontos, perdeu dois gols e empatou um.