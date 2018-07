Jô marca dois, mas Corinthians cede empate ao Atlético-PR em casa

O Corinthians não conseguiu repetir o bom desempenho que o colocou na liderança isolada do Campeonato Brasileiro e ficou apenas no empate com Atlético-PR, por 2 a 2, no jogo de abertura da 14ª rodada da competição, neste sábado, em Itaquera.

Com o resultado, a equipe de Parque São Jorge chega aos 36 pontos e aumenta para 28 jogos sua série invicta na temporada. Pelo lado dos visitantes, o ponto conquistado fora de casa foi muito comemorado, especialmente pelo momento de troca de comando no futebol da equipe. Os gols do jogo foram marcados por Jô, duas vezes, Jonathan e Otávio.

Sem contar com o lesionado Pablo e os suspensos Guilherme Arana e Rodriguinho, o técnico Fábio Carille optou pelas entradas de Pedro Henrique, Moisés e Marquinhos Gabriel. As mudanças, no entanto, em pouco abalaram uma das grandes forças da equipe: o sistema de jogo.

Porém, quando a bola rolou, o Corinthians se mostrou irreconhecível. Disperso, o time cometeu muitos erros na saída de bola, embora os vacilos não tenham sido aproveitados pelo Atlético-PR. No ataque, faltou criatividade e as únicas chances vieram com chutes de fora da área de Jadson e Marquinhos Gabriel.

Se sentindo mais confiante, o Atlético-PR se soltou e conseguiu abrir o placar com Jonathan. Em grande jogada individual, o veterano lateral-direito passou por quatro marcadores e bateu cruzado, dentro da área, sem chances para Cássio, aos 38 minutos do primeiro tempo. O goleiro foi vazado depois de 674 minutos sem tomar um gol.

O lance no final da primeira etapa pareceu acordar os donos da casa, que passaram a pressionar mais e conseguiram o empate com Jô. O centroavante aproveitou cruzamento de Moisés e apenas escorou para o fundo do gol aos 45.

Depois de pegar a Ponte Preta com o Setor Norte interditado por conta de uma punição por uso de sinalizadores pela torcida, a arena corintiana voltou a contar com o espaço e teve lotação quase total. Todos os ingressos colocados à venda foram vendidos antecipadamente para o confronto. E o apoio da torcida ajudou a inflamar o time.

Logo no começo do segundo tempo, aos seis minutos, Jô e Maycon fizeram rápida tabela e o atacante voltou a mostrar que vive uma fase especial. Sem afobação, ele conseguiu tirar dos cinco adversários que tentavam proteger o gol e virou o placar.

Ainda sem contar com a estreia do técnico Fabiano Soares, que não teve sua documentação regularizada na CBF, o Atlético-PR não se deu por entregue e continuou atacando. Mesmo de forma desorganizada, os visitantes conseguiram assustar com bolas alçadas na área corintiana. E a insistência foi recompensada. Otávio arriscou um chuta da intermediária e Balbuena acabou desviando para o fundo do gol: 2 a 2. O Corinthians ainda teve chances claras no final, com Jô e Pedrinho, mas não conseguiu evitar o tropeço.

O próximo compromisso do líder do Brasileirão será na quarta-feira, quando vai visitar o Avaí, na Ressacada. Já o Atlético-PR, que fechará a rodada fora da zona de rebaixamento, entrará em campo no dia seguinte, na Arena da Baixada, contra o Botafogo.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 x 2 ATLÉTICO-PR

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Moisés; Gabriel, Maycon, Romero (Clayson), Jadson e Marquinhos Gabriel (Pedrinho); Jô. Técnico: Fábio Carille.

ATLÉTICO-PR - Weverton; Jonathan, Paulo André, Wanderson e Sidcley; Otávio e Eduardo Henrique; Lucho González (Eduardo da Silva), Cascardo (Nikão) e Douglas Coutinho; Pablo. Técnico: Kelly (interino).

GOLS - Jonathan, aos 38, e Jô, aos 45 minutos do primeiro tempo; Jô, aos seis, e Otávio, aos 36 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Sandro Meira Ricci (SC).

RENDA - R$ 2.403.003,90.

PÚBLICO - 41.201 pagantes.

LOCAL - Itaquera, em São Paulo (SP).