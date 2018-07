Jô marca e garante vitória do Corinthians sobre o São Bento em 1º jogo da temporada

O Corinthians deixou boa impressão em seu primeiro jogo oficial na temporada e, mesmo diante de um gramado em péssimas condições, por causa da forte chuva que caiu em Sorocaba até o intervalo da partida, derrotou o São Bento por 1 a 0 no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Entretanto, o gol da vitória na estreia no Campeonato Paulista saiu de um pênalti bastante contestado marcado sobre Jô.

No primeiro tempo, os dois times tiveram que enfrentar muito mais o campo encharcado do que o adversário. Diversos lances de velocidade eram parados por poças e para tentar chegar ao ataque, o jeito era apostar em lançamentos, algo pouco trabalho pelo técnico Fábio Carille nos treinamentos. A principal característica de sua equipe é o toque de bola, algo que foi prejudicado nos 45 minutos iniciais.

Mesmo com as condições do gramado difíceis o Corinthians foi superior, mas claramente faltava ritmo de jogo em determinados momentos. Na segunda etapa, com o gramado mais seco e o sol no céu, a equipe alvinegra colocou a bola no chão e mostrou um pouco do que pode fazer na temporada.

Os destaques foram Rodriguinho e Marlone. Dos estreantes, Pablo e Jô foram os melhores. Gabriel também não comprometeu, mas exagerou nas faltas e recebeu o terceiro cartão amarelo em quatro jogos - contando os três amistosos. Fellipe Bastos teve atuação discreta e foi substituído por Camacho na segunda etapa.

O gol da vitória começou a ser construído com Jô, que partiu pelo lado esquerdo, invadiu a área e caiu dentro da área. O árbitro Raphael Claus marcou pênalti de Pitty e gerou muita reclamação do time do São Bento.

Jô, que chegou para ser o “homem-gol” da equipe, cumpriu com sua obrigação e, aos 8 minutos, bateu o pênalti no canto esquerdo e abriu o placar. Foi o 19º gol do corintiano, em 119 jogos pelo clube - o primeiro dele em seu retorno.

Com o passar do tempo, a diferença física se sobressaiu sobre a técnica. O São Bento tem treinado desde o ano passado, enquanto o Corinthians tem menos de um mês de trabalho. Assim, a equipe do interior passou a explorar mais o ataque e chegou a oferecer perigo ao goleiro Cássio, mas os corintianos conseguiram administrar a pressão e garantiram o início de temporada com um resultado positivo.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 0 X 1 CORINTHIANS

SÃO BENTO: Rodrigo Viana, Régis (Renan Mota), Pitty, João Paulo e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, Itaqui, Morais e Giovanni (Clébson); Bebeto e Ricardo Bueno (Magrão). Técnico: Paulo Roberto Santos.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Moisés; Gabriel; Giovanni Augusto (Marquinhos Gabriel), Fellipe Bastos (Camacho), Rodriguinho e Marlone; Jô (Romero). Técnico: Fábio Carille.

Gol: Jô, aos 9 minutos do 2º Tempo.

Árbitro: Raphael Claus.

Cartões amarelos: Pitty, Gabriel e Balbuena

Renda: R$ 362.705,00

Público: 6.007 torcedores

Local: Walter Ribeiro, em Sorocaba.