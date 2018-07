Jô marca três e Atlético-MG bate o Coritiba em casa

BELO HORIZONTE - Com três gols do atacante Jô, que vive excelente fase na seleção brasileira, o Atlético-MG, diante da sua torcida no Independência, se reabilitou no Campeonato Brasileiro e superou o Coritiba, por 3 a 0, na noite desta quinta-feira, em partida válida pela 20.ª rodada.

Com a vitória e beneficiado por uma combinação de resultados, o time mineiro, que chegou a ocupar temporariamente a zona de rebaixamento nesta rodada, chegou aos 25 pontos e saltou da 17.ª para a décima colocação. Já os paranaenses, que não contaram com o craque Alex para este jogo, poupado por sentir dores musculares, permanecem na nona colocação com 26 pontos.

Os atuais campeões da Libertadores, depois de um primeiro turno inexpressivo, abrem o returno do Brasileirão com o pé direito. Apesar de estarem invictos a nove rodadas, os atleticanos só venceram três dessas partidas, tendo empatado as outras seis.

O técnico Cuca, sabendo da importância de voltar a marcar os três pontos, armou uma equipe ofensiva, com Ronaldinho e Luan no meio de campo e Fernandinho e Jô no ataque. A escalação logo surtiu efeito e, aos 22 minutos, Fernandinho desceu em velocidade pela esquerda, ganhou do adversário no corpo, e chutou rasteiro para Jô, na segunda trave, que apenas escorou para o fundo das redes de Vanderlei, abrindo o placar.

A torcida ainda comemorava o primeiro gol quando Ronaldinho Gaúcho, com perfeição, lançou Fernandinho em profundidade pela esquerda. O atacante levou a bola até a linha de fundo, e tocou rasteiro, na marca do pênalti, e novamente Jô estava lá para chutar certeiro.

Aos 39 minutos do primeiro, o lateral Marcos Rocha aproveitou uma saída de bola errada da defesa do Coritiba e, da intermediária, lançou o artilheiro. Jô, com categoria, deu um tapa na bola e encobriu o goleiro do Coritiba, sacramentando o resultado ainda na etapa inicial da partida.

Com o placar já definido, as duas equipes reduziram o volume de jogo depois do intervalo e não conseguiram transformar em gols as chances criadas. Depois do jogo, o atacante Fernandinho, que fez as assistências para dois dos três gols do Jô, elogiou o artilheiro. "Ele (Jô) jogou na terça-feira, pela seleção brasileira, e dois dias depois estava aqui para nos ajudar a conseguir a vitória", disse.

A vitória em casa foi importante para o Atlético-MG, que fará os dois próximos jogos fora. No domingo, o Atlético-MG tem um páreo duro contra o Grêmio, em Porto Alegre, e, em seguida, enfrenta o São Paulo, na quarta-feira, no Morumbi. Já o próximo compromisso do Coritiba será, no domingo, quando receberá o Bahia, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG 3 X 0 CORITIBA

ATLÉTICO-MG - Victor; Marcos Rocha, Réver, Leonardo Silva e Júnior César; Pierre, Josué, Luan (Dátolo) e Ronaldinho; Fernandinho (Neto Berola) e Jô (Alecsandro). Técnico: Marcelo Oliveira.

CORITIBA - Vanderlei; Vinicius, Luccas Claro, Chico e Escudero; Uelliton, Willian, Lincoln e Robinho; Vitor Júnior (Zé Rafael) e Bill (Jânio). Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS - Atlético-MG: Jô, aos 22, 25 e 39 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Paulo Henrique Godoy Bezerra

CARTÕES AMARELOS - Pierre, Fernandinho, Josué, Neto Berola (Atlético-MG); Willian Farias, Lincoln, Escudero (Coritiba).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).