Jô quer usar boa fase do Atlético-MG para encerrar jejum de gols

Recuperado de lesão, o atacante Jô reforçará o Atlético Mineiro na partida desta quarta-feira contra o Corinthians, no Itaquerão, pelas quartas de final da Copa do Brasil, e espera aproveitar o bom momento do time, embalado por quatro vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, para encerrar um incômodo jejum - o centroavante não faz um gol pelo time mineiro há 20 jogos.

"Nossa equipe vive um bom momento, essa é a hora de, para mim, particularmente, retomar a confiança, voltar a fazer gols. A equipe vem numa crescente muito boa e a nossa expectativa era essa, crescer, ganhar três, quatro jogos seguidos para poder crescer na competição. Mas, quarta-feira, é mata-mata, tem que saber jogar fora de casa. Jogar contra o Corinthians lá é sempre difícil, então, temos que ter tranquilidade", comentou.

Jô acredita que as boas atuações coletivas do Atlético-MG podem ajudá-lo a voltar a brilhar. "A confiança do grupo é muito importante. Às vezes, quando só dois ou três se destacam, fica um pouco difícil, mas a gente está em um coletivo muito bom, todo mundo que está entrando e jogando está se dando bem. Com a equipe confiante, a minha confiança também volta e voltar a fazer gols, para mim, será importante", acrescentou Jô.

Apesar de estar recuperado de lesão no joelho direito, Jô não tem escalação garantida no Atlético-MG, ainda mais com a boa fase de Carlos, decisivo para a recente vitória sobre o rival Cruzeiro, por 3 a 2, ao marcar dois gols na partida. E o próprio Jô admitiu que o momento do companheiro é melhor do que o seu.

"É uma concorrência saudável. Dentro do grupo, a gente não tem que ter vaidade. Tenho que reconhecer que, realmente, ele vive um momento incrível. É um menino que merece, já havia uma expectativa grande em cima dele e ele vem fazendo grandes jogos, não só ele como a equipe toda. É isso aí, é um grupo, quem sai, quem entra, tem que estar sempre pronto para fazer grandes partidas", observou.

Ao contrário do Atlético-MG, embalado pela sequência de quatro vitórias, o Corinthians vive momento difícil e de pressão por ter perdido as duas últimas partidas no Campeonato Brasileiro. Jô, porém, pede atenção, pois destaca que o adversário vai entrar em campo ainda mais motivado para se recuperar.

"Quando se joga em cima de pressão, você acaba correndo mais, sendo cobrado. Então, a gente vai bem atento e com atenção redobrada porque são dois jogos. A gente não pode querer sair de qualquer jeito querendo fazer o resultado no primeiro jogo. Temos que ter essa cautela para sair com um bom resultado de lá", comentou.