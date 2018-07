Jô se esquiva sobre gol polêmico e diz que Corinthians aprendeu a sofrer

Autor do gol do Corinthians que garantiu o empate por 1 a 1 com o São Paulo, o atacante Jô se esquivou sobre a legalidade de seu gol e disse que a equipe alvinegra chega na decisão do Campeonato Paulista mais preparada para superar as dificuldades.

“Nossa identidade está sendo essa. A gente está aprendendo a sofrer. É um time que briga bastante e estamos de parabéns por mais uma final”, disse o atacante, autor de cinco gols em cinco clássicos na temporada.

Em relação ao lance do gol, Jô estava bem à frente dos marcadores quando mandou a bola para a rede de Renan Ribeiro, mas a dúvida ficou sobre um suposto desvio de Lucas Pratto, o que validaria o gol do atacante. Jô negou que tenha faltado fair play na jogada, como fez Rodrigo Caio, no primeiro jogo da semifinal.

“Não dá para ver se eu estava ou não impedido e se desviou em alguém. O lance foi muito rápido e é difícil falar em fair play neste momento”, disse o jogador, que comemorou o fato da equipe ter provado que esqueceu a eliminação para o Internacional. “A gente tem jogadores com maturidade para esquecer o jogo do Inter e focar no São Paulo. Entramos motivados e cientes da importância do jogo”, comentou.