Jô vibra com gol em reestreia: 'No Corinthians, a entrega tem que ser maior'

Autor do segundo gol na vitória do Corinthians sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 0 que garantiu a vaga na semifinal do Campeonato Paulista, o atacante Jô vibrou com sua reestreia pelo clube. Contratado no mês passado, ele não atuava desde dezembro de 2019.

Apesar dos quase oito meses sem jogar, Jô aguentou os 90 minutos e foi decisivo no segundo tempo, ao subir de cabeça e ampliar o placar após escanteio batido por Luan. "Cansa, senti um pouco. Depois de quase oito meses sem atuar, deu para aguentar os 90 minutos. O cansaço bateu no final, mas no Corinthians a entrega tem que ser maior", afirmou Jô.

Na semifinal, o Corinthians terá pela frente o Mirassol no domingo, na Arena Corinthians, novamente em jogo único. A final do Paulistão é disputada em duelos de ida e volta, e o atacante já sonha em conquistar o Estadual. "Fico feliz pela partida. Agradecer a Deus por ter a oportunidade de voltar e reestrear com um gol, é muito importante. A equipe está de parabéns pela entrega. Agora são mais três passos até o título tão desejado", disse Jô.

Jô voltou ao Corinthians no mês passado e está em sua terceira passagem pelo clube. Cria da base, o atacante soma ao todo 44 gols em 180 jogos pela equipe do Parque São Jorge. Foram três títulos conquistados: dois Brasileiros (2005 e 2007) e o Paulistão de 2017. Nos últimos anos, defendeu o Nagoya Grampus, do Japão.