Jô volta a treinar e pode reforçar Corinthians diante do Coritiba

O centroavante Jô fez neste domingo seu primeiro treino em campo depois de ficar afastado por conta de uma lesão na panturrilha esquerda, no final do mês passado. O problema o tirou do último jogo do Corinthians, contra o Cruzeiro, no último domingo.

Apesar de ainda estar em recuperação, o vice-artilheiro do Brasileirão tem chance de voltar a jogar na próxima quarta, diante do Coritiba, na Arena, pela 27ª rodada do torneio.

Na atividade deste domingo, Carille utilizou Jô como um curinga, atuando centralizado no campo, fazendo passes tanto para a equipe titular quanto para os reservas. A formação titular teve: Walter, Léo Príncipe, Pedro Henrique, Pablo e Guilherme Arana; Camacho e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel; Kazim.

O Corinthians terá pelo menos três desfalques para o duelo contra a equipe paranaense. Fagner, Gabriel e Romero cumprirão suspensão. O goleiro Cássio e o zagueiro Balbuena jogam as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo por suas seleções nacionais e ainda são dúvidas.

Apesar de não vencer há dois jogos, o Corinthians mantém com folga a liderança do Campeonato Brasileiro, com 55 pontos, oito a mais que o segundo colocado, o Santos, que enfretará a Ponte Preta na quinta-feira.