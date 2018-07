Joachim Loew aprova atuação da Alemanha em amistoso

"Eu não estava totalmente satisfeito durante o primeiro tempo. Então, no intervalo eu disse para os jogadores aumentarem o ritmo de jogo", afirmou Loew, que não aprovou a vitória parcial por 1 a 0 antes do intervalo.

A Alemanha só garantiu o triunfo na metade final do segundo tempo, com gols de Mario Gomez e do brasileiro Cacau. Podolski havia aberto o placar logo aos três minutos de jogo, em cobrança de pênalti.

"Ainda temos duas semanas e meia de trabalho até a Copa do Mundo. E, apesar da ausência de Michael Ballack, nossos chances são boas", declarou o técnico, que destacou também a ausência dos quatro atletas do Bayern. Eles ganharam uns dias a mais de folga por terem disputado a decisão da Liga dos Campeões no sábado passado.

Já Ballack ficará de fora do Mundial por causa de uma lesão no tornozelo, sofrida no final da temporada do Chelsea. Em seu lugar, o técnico escolheu o lateral Philipp Lahm como novo capitão da seleção alemã.