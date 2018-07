Joachim Löw cobra boa atuação da Alemanha para encerrar o ano

Fazendo criticada campanha nas Eliminatórias da Eurocopa de 2016, a seleção alemã terá seu último compromisso de 2014 nesta terça-feira, quando faz amistoso contra a Espanha, em Vigo. E o técnico Joachim Löw já avisou seus jogadores que é preciso ter uma boa atuação, para fechar em alta um ano em que a Alemanha conquistou o título mundial na Copa realizada no Brasil.

Nem mesmo a vitória sobre a inexpressiva seleção de Gibraltar, na última sexta-feira, em Nuremberg, foi capaz de aliviar as críticas à performance recente da Alemanha. O placar de 4 a 0 foi considerado pequeno para um adversário tão frágil - Polônia e Irlanda, por exemplo, ganharam por 7 a 0 desse time em rodadas anteriores das Eliminatórias. Por isso, Löw cobrou seus jogadores.

"Temos que mostrar que ainda podemos ter um final positivo nesse ano da Copa do Mundo, com uma performance diferente e uma tensão diferente (contra a Espanha)", avisou Löw, avaliando que houve um relaxamento da seleção alemã após o título no Brasil. "Tivemos muitas homenagens e celebrações, mas agora temos que deixar isso para trás", completou o treinador.