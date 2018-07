Joachim Löw convoca quatro estreantes para amistoso da Alemanha

FRANKFURT - O técnico Joachim Löw anunciou nesta sexta-feira uma lista de 21 jogadores convocados para o amistoso que a Alemanha fará na próxima quarta, contra o Chile, em Stuttgart, preparatório para a Copa do Mundo de 2014. E o treinador trouxe novidades ao chamar quatro atletas que nunca defenderam a seleção principal alemã. São eles: os defensores Shkodran Mustafi, da Sampdoria, e Matthias Ginter, do Freiburg, o atacante Pierre-Michel Lasogga, do Hamburgo, e o meio-campista Andre Hahn, do Hamburgo.

Como várias estrelas do futebol alemão se recuperam de lesões, o comandante aproveitará este amistoso diante dos chilenos para testar novas opções. E, para completar, ele contará com a volta de Bastian Schweinsteiger, Miroslav Klose, Kevin Grosskreutz e Lukas Podolski, que retornam depois de desfalcarem o time nacional justamente por causa de lesões.

Entre eles, Schweinsteiger, astro do Bayern de Munique e líder da seleção alemã, teve o seu retorno exaltado por Löw nesta sexta. "Todos nós sabemos o quão importante ele é para o nosso jogo. Ele é um jogador de classe mundial, que pode fazer a diferença para nós no Brasil", ressaltou o treinador.

Schweinsteiger não defende a seleção alemã desde outubro de 2013, quando completou a marca de 100 jogos com a camisa do país em amistoso diante da Suécia.

Já o atacante Mario Gomez, que voltou a defender a Fiorentina após cinco meses afastado por causa de lesão, acabou ficando fora desta lista de convocados. Thomas Mueller, do Bayern de Munique, foi outro jogador de frente ausente desta convocação. Além de Lasogga, apenas Lukas Podolski, do Arsenal, e Miroslav Klose, da Lazio, foram chamados como atacantes.

Integrante do Grupo G da Copa do Mundo, a Alemanha irá estrear na competição no dia 16 de junho, contra Portugal, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Em seguida, os alemães terão pela frente a seleção de Gana, no dia 21, no Castelão, em Fortaleza, e depois fecharão campanha na primeira fase do Mundial contra os Estados Unidos, na Arena Pernambuco, em Recife, no dia 26.

Confira os convocados da Alemanha para o amistoso contra o Chile:

Goleiros - Manuel Neuer (Bayern de Munique) e Roman Weidenfeller (Borussia Dortmund).

Defensores: Jerome Boateng (Bayern de Munique), Matthias Ginter (Freiburg), Kevin Grosskreutz (Borussia Dortmund), Marcell Jansen (Hamburgo), Philipp Lahm (Bayern de Munique), Per Mertesacker (Arsenal), Marcel Schmelzer (Borussia Dortmund) e Shkodran Mustafi (Sampdoria).

Meio-campistas: Lars Bender (Bayern Leverkusen), Mario Goetze (Bayern de Munique), Andre Hahn (Augsburg), Toni Kroos (Bayern de Munique), Mesut Özil (Arsenal), Sidney Sam (Bayer Leverkusen), Andre Schuerrle (Chelsea) e Bastian Schweinsteiger (Bayern de Munique).

Atacantes: Pierre-Michel Lasogga (Hamburgo), Lukas Podolski (Arsenal) e Miroslav Klose (Lazio).