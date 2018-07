Joachim Löw promete Alemanha ofensiva contra Gibraltar

A Alemanha parece viver uma espécie de ressaca depois do título da Copa do Mundo. Desde a conquista, foram quatro partidas disputadas, com uma vitória (contra a Escócia), um empate (diante da Irlanda) e duas derrotas (contra Argentina e Polônia). A terceira colocação no Grupo D das Eliminatórias para a Eurocopa de 2016, atrás de poloneses e irlandeses, decepciona, mas os alemães terão nesta sexta-feira, em casa, o adversário perfeito para ir à forra: Gibraltar, "saco de pancada" da chave.

"Não estamos satisfeitos, nem eu nem a equipe, porque temos pouquíssimos pontos. Então, logicamente, esperamos uma vitória, não só refletida no resultado, mas também pela maneira de jogar. Haverá muitos atacantes em campo amanhã (sexta). Não precisamos de quatro defensores atrás, nós precisamos de jogadores para fortalecer o ataque", declarou o técnico Joachim Löw nesta quinta.

O treinador sabe que qualquer placar que não seja uma goleada histórica decepcionará os torcedores. Isso por causa do adversário. Gibraltar é um território britânico que foi aceito pela Uefa após 14 anos de tentativas e fez sua primeira partida internacional em setembro. Os jogadores da seleção são basicamente policiais, bombeiros e agentes alfandegários.