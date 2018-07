Joachim Löw sugere fase preliminar nas Eliminatórias O técnico da seleção da Alemanha, Joachim Löw, defendeu a realização de fases preliminares entre as seleções mais fracas nos torneio de classificação para a Copa do Mundo e a Eurocopa. "Acho que não faz muito sentido do ponto de vista esportivo jogar duas vezes contra equipes como Casaquistão, Andorra, San Marino ou as Ilhas Faroe", disse, em entrevista à revista esportiva alemã Kicker.