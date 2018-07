João Denoni marca e Oeste fica no 1 a 1 em Sorocaba

SOROCABA - O Atlético Sorocaba martelou, tentou, mas não conseguiu a primeira vitória no Campeonato Paulista. No Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, o time ficou no empate contra o Oeste, por 1 a 1, na tarde desta quarta-feira, pela segunda rodada.

Apesar do resultado não ser o esperado, o Atlético Sorocaba marcou seu primeiro ponto no Grupo A. O Oeste, por sua vez, segue invicto e chegou aos quatro pontos entre os primeiros do Grupo D.

O JOGO

Os dois times começaram a partida com estratégias bem definidas. O Atlético Sorocaba entrou em campo com a proposta de manter a posse de bola em busca de um espaço. Os visitantes, por outro lado, se fecharam tentando arrumar um contra-ataque para decidir o jogo.

Com mais posse de bola, os donos da casa tiveram duas boas chances de marcar, a primeira em finalização colocada de Ewerton. O goleiro Fernando Leal teve que contar com ajuda da trave para evitar o gol.

A outra grande oportunidade surgiu pelo lado direito. Fabinho Capixaba levantou no meio da área, Douglas Packer apareceu livre vindo de trás e finalizou para fora. Perigoso como sempre, o Oeste abriu o placar antes do intervalo.

Aos 36 minutos, Lelê tomou a bola no campo de ataque e acionou Eric no lado direito. O lateral cruzou nos pés de João Denoni, que empurrou para o gol.

O Atlético Sorocaba voltou dos vestiários com tudo e pressionou o adversário em busca do empate. Em sua primeira jogada, Chico acionou Fabinho Capixaba, que bateu firme, carimbando a trave de Fernando Leal. O empate veio aos 7 minutos.

Após cobrança de falta lateral de Alex William, Lima aproveitou bate-rebate dentro da área e mandou forte para o fundo do gol. O ímpeto inicial acabou depois dos primeiros dez minutos e o jogo caiu bastante de nível.

O empate parecia certo, com o Atlético Sorocaba determinado a conseguir a vitória. Mas o goleiro Fernando Leal aparecia sempre para estragar a festa. Na chance mais clara, Ewerthon aproveitou passe longo e finalizou forte para grande defesa do camisa 1.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo. Enquanto o Oeste encara o São Paulo no Estádio do Morumbi, às 17 horas, o Atlético Sorocaba recebe o Palmeiras, novamente no Estádio Walter Ribeiro, às 19h30.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO SOROCABA 1 X 1 OESTE

ATLÉTICO SOROCABA - Deola; Fabinho Capixaba, Montoya, Lima e Allan (Chico); Kasado (Danilo), Boquita, Douglas Packer e Alex William (Diego Palhinha); Ewerton e Alex Reinaldo. Técnico - Ivan Baitello.

OESTE - Fernando Leal; Eric, Dezinho, Ligger e Piauí (Marcos Paraná); Adriano Alves, Everton Dias, João Denoni e Fernandinho (Fernandes); Lelê (Wagninho) e Jheimy. Técnico - Ademir Fonseca.

GOLS - João Denoni, aos 36 minutos do primeiro tempo, e Lima, aos 7 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Philippe Lombard.

CARTÕES AMARELOS - João Denoni e Jheimy (Oeste); Lima (Atlético Sorocaba).

RENDA - R$ 14.680,00.

PÚBLICO - 622 pagantes.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).