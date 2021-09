João Doria anuncia volta de torcida aos estádios em São Paulo a partir de 4 de outubro

O governador João Doria anunciou nesta quinta-feira a liberação do retorno do público aos estádios em São Paulo. A partir de 4 de outubro, 30% das arquibancadas poderão receber a presença de espectadores. Os espaços serão liberados gradualmente até atingirem a lotação máxima.

Em 15 de outubro, metade (50%) dos lugares poderão ser ocupados por torcedores. E, finalmente, em 1º de novembro, 100% das arquibancadas estarão liberadas.

Diante da liberação de público em outros estados, os clubes paulistas (Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos) estavam se sentindo prejudicados, mas não se opuseram publicamente às restrições impostas e acataram as decisões anteriores.

Torcida nos estádios em SP! A partir de outubro as arquibancadas voltam a vibrar. Ocupação por setor: 04/10 - 30% 15/10 - 50% 01/11 - 100% Futebol liberado para quem tiver as 2 doses da vacina. Quem tiver apenas 1 dose, será necessário teste: Antígeno - até 24h PCR - até 48H — João Doria (@jdoriajr) September 24, 2021

Para ingressar nos estádios, os torcedores terão de apresentar comprovante de vacinação completo (duas doses de Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer ou dose única da Janssen). Caso tenha apenas uma dose, o torcedores deverá levar um teste antígeno feito 24h antes ou PCR com resultado obtido há 48h.

O primeiro jogo a receber público em São Paulo deve ser entre Corinthians e Bahia, agendado para 5 de outubro. Dois dias depois, o São Paulo recebe o Santos. No dia 9 de outubro, o Palmeiras enfrenta o Red Bull Bragantino em sua casa. No dia seguinte, será a vez do Santos rever sua torcida no jogo com o Grêmio. Todas as partidas são válidas pelo Campeonato Brasileiro.