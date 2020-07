João Félix desfalca Atlético de Madrid contra o Celta por lesão

O atacante português João Félix sofreu um edema ósseo no tornozelo e desfalcará o Atlético de Madrid contra o Celta de Vigo, nesta terça-feira pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogador foi submetido no domingo a exames médicos que evidenciaram "um edema ósseo de origem traumático no tornozelo", informou o Atlético nesta segunda-feira em comunicado.

O clube não determinou o tempo de baixa do jogador, limitando-se a afirmar que dependerá da evolução da lesão, mas adiantou que Félix não enfrentará o Celta nesta terça-feira. João Félix precisou de atendimento médico por dores no tornozelo na última sexta-feira, durante a partida contra o Mallorca (vitória 3-0).

No ataque, o Atlético também terá o desfalque de Diego Costa, suspenso da partida contra o Celta por acúmulo de cartões. o Atlético de Madrid é o atual terceiro colocado do Campeonato Espanhol a quatro rodadas para o fim da competição.

Na briga para garantir uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, o Atlético de Madrid encara o Celta nesta terça-feira e depois fará mais três jogos até o término da competição. No sábado, encara o Bétis, em casa, e em seguida pega Getafe e Real Sociedad.