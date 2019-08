João Félix faz 2 e dá vitória ao Atlético de Madrid sobre a Juventus em amistoso

O Atlético de Madrid fechou a sua pré-temporada com mais uma vitória, desta vez sobre a Juventus de Cristiano Ronaldo, pelo placar de 2 a 1. Na partida deste sábado, válida pela International Champions Cup, torneio amistoso disputado, quem brilhou foi outro português, o jovem João Félix, que marcou os dois gols do triunfo do time espanhol.

Mais cara contratação da história do clube madrilenho, contratado junto ao Benfica por 126 milhões de euros (R$ 530 milhões), o garoto de 19 anos já havia sido destaque na goleada histórica do Atlético sobre o rival Real Madrid por 7 a 3 em 26 de julho em New Jersey, Estados Unidos.

Neste sábado, na cidade de Solna, ele comandou a vitória que começou com um gol aos 24 minutos do primeiro tempo. Mesmo com seu time sofrendo uma pressão inicial do time de Turim, João Félix abriu o placar completando cruzamento da direita do lateral inglês Trippier, outra contratação da equipe espanhola para a temporada.

Cinco minutos depois, veio o empate do octocampeão italiano, sacramentado pelo alemão Sami Khedira. Mas a igualdade no placar só durou até os 32 minutos, quando novamente João Félix, ao receber lançamento de Lemar, completou para o gol de Szczesny para colocar seu time à frente no marcador.

Na segunda etapa, a estrela da partida passou a ser o goleiro esloveno Jan Oblak. Ele garantiu o triunfo e a invencibilidade em seis partidas da pré-temporada dos comandados de Diego Simeone com grandes defesas.

Após o amistoso, as atenções dos torcedores do Atlético de Madrid se voltam para a estreia no Campeonato Espanhol. A estreia do time na competição está marcada para o domingo, dia 18, diante do Getafe no Estádio Wanda Metropolitano. Já a Juventus só entra em campo em partidas oficiais no próximo dia 24, quando pegará o Parma, fora de casa, pelo Campeonato Italiano.