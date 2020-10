João Félix faz 2 e perde um pênalti na vitória do Atlético de Madrid em Pamplona

Com dois gols do português João Félix, o Atlético de Madrid venceu o Osasuna, por 3 a 1, em Pamplona, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time da capital chegou aos 14 pontos, mesma pontuação de Real Sociedad e Cádiz, a dois do líder Real Madrid. Já a equipe da casa segue com dez, em nono lugar.

O primeiro tempo foi marcado pela superioridade das defesas sobre os ataques. Com isso, poucas chances foram criadas. Na melhor do Atlético de Madrid, Correa serviu João Félix livre na pequena área, mas o português furou.

Mesmo jogando em casa, o Osasuna foi muito tímido e só arriscou em finalizações de longa distância. A melhor foi com Roncaglia, aos 28 minutos, assustando o goleiro Oblak.

Quando parecia que a primeira etapa terminaria sem gols, Vitolo invadiu pela esquerda, forçou a jogada em cima de Roncaglia e sofreu o pênalti. João Félix bateu bem no canto direito de Herrera, aos 43 minutos. A bola chegou a resvalar na trave.

O segundo tempo foi mais agitado. João Felix continuou a ser o atacante mais perigoso do Atlético. Ele teve mais um pênalti para cobrar, mas falhou logo aos três minutos, ao acertar a trave. Correa, sem goleiro, chutou o rebote por cima.

Mas aos 14, o jovem português recebeu bela assistência de Correa, carregou a bola e bateu com estilo na saída de Herrera: 2 a 0.

Com a vantagem, o Atlético diminuiu o ritmo e o Osasuna aproveitou para fazer o seu gol, com de cabeça do grandalhão croata Anti Budimir, que subiu no meio da zaga madrilenha.

Mas o melhor estava reservado para os minutos finais da partida. Lançado dentro da área do Osasuna, o uruguaio Lucas Torreira dominou com extrema categoria e bateu bonito no ângulo superior esquerdo: um golaço do Atlético, fechando o placar em 3 a 1.