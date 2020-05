João Félix sofre lesão no joelho em treino do Atlético de Madri

A contratação mais cara do Atlético de Madri, João Félix, provavelmente perderá o reinício da temporada espanhola de futebol, no próximo mês, depois de sofrer uma lesão no joelho no treinamento desta segunda-feira.

O Atlético disse em comunicado que o jogador de 20 anos, que custou ao clube 126 milhões de euros vindo do Benfica no ano passado, distendeu ligamento medial do joelho esquerdo.

Leia Também Sindicato dos jogadores na França alerta para risco de uma segunda onda de coronavírus

A nota do clube não indicou quando o atacante português poderia retornar aos gramados, mas, de acordo com relatos da imprensa espanhola, ele ficará fora de ação por cerca de três semanas.

O governo espanhol aprovou o reinício das duas principais divisões do futebol com jogos sem torcida a partir de 8 de junho, e o presidente da La Liga, Javier Tebas, disse que a liga espera recomeçar a partir de 11 de junho.

O Atlético estava em sexto lugar no Campeonato Espanhol quando o torneio foi interrompido em março devido à pandemia de Covid-19, restando 11 rodadas para o final. A equipe de Madri visitará o Athletic Bilbao quando a temporada começar novamente.