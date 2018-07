João Havelange faz campanha por Ricardo Teixeira à Fifa

Por alguns minutos, com a voz firme e o olhar fixo, Havelange discorreu sobre qualidades que atribui ao comandante da CBF. Disse que o dirigente foi responsável pela conquista de duas Copas pelo Brasil (1994 e 2002), que fala bem inglês e francês e é um homem de formação no sistema financeiro. "Por tudo isso, digo, ele está muito bem preparado", assegurou.

Nos estandes da Soccerex havia campanha declarada pela sede dos dois Mundiais após o evento no Brasil. Um deles, o da Coreia do Sul, defendia a Copa conjunta com a Coreia do Norte em 2022 numa área destacada do salão montado no Forte de Copacabana. A poucos metros, o estande do Catar, também candidata à sede da Copa daqui a 12 anos, oferecia vasto material sobre as principais atrações turísticas do país.

O evento no Forte de Copacabana reuniu vários desportistas, como o presidente do Comitê Organizador da Olimpíada de 2016, que vai ser realizada no Rio de Janeiro, Carlos Arthur Nuzman; o ministro do Esporte, Orlando Silva; e dirigentes de clubes. Numa das alas, Roberto Dinamite, que dirige o Vasco, evitou a aproximação de Eurico Miranda, que preside o Conselho Deliberativo do clube. Os dois são desafetos declarados.