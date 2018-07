João Havelange permanece internado após uma semana de tratamento

RIO DE JANEIRO - O presidente de honra da Fifa, João Havelange, permanece internado depois de uma semana de tratamento num hospital do Rio de Janeiro e não há previsão de alta, informaram os médicos, nesta segunda-feira.

"O estado clínico do presidente de honra da Fifa ainda é grave e inspira cuidados", diz o comunicado do hospital assinado pelo médico João Mansur Filho. "Não há previsão de alta", acrescenta o boletim médico.

Havelange deu entrada no Hospital Samaritano no último dia 18 com um quadro de infecção. Depois de exames, os médicos conseguiram detectar o tipo de bactéria que provocava a infecção e começaram a tratar o problema com um coquetel de antibióticos.

"O tratamento com antibióticos para combater o processo infeccioso, diagnosticado no tornozelo direito (artrite séptica), segue em andamento", informou o boletim médico.

João Havelange segue internado na unidade coronariana do hospital e respira sem a ajuda de aparelhos.

"Embora tenha tido uma vida regrada, com muito esporte e alimentação de qualidade, trata-se de um paciente idoso, com um marcapasso no coração e com um infecção. Por tudo isso o caso merece cuidado e atenção. É um processo lento e cuidadoso", disse à Reuters uma pessoa próxima à família.

Havelange foi presidente da CBD, confederação que precedeu a CBF, comandou a Fifa por 24 anos e foi integrante do Comitê Olímpico Internacional, do qual se desligou no ano passado, após denúncias envolvendo a empresa de marketing esportivo ISL.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)