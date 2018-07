João Havelange rejeita crise e defende atuação da Fifa

"Todo mundo procura um erro porque querem sentar naquela cadeira. Se a Fifa estivesse a zero, ninguém a desejaria. Se procuram alguma coisa, é porque se tornou um valor e símbolo a ser seguido", declarou o brasileiro de 95 anos.

Apesar das suspeitas de corrupção envolvendo os dois candidatos à presidência, Havelange negou que a Fifa esteja enfrentando uma crise. "Você fala em sofrimento, eu falo em alegrias. O que a Fifa tem são 208 filiados, atende a todos. As competições se realizam normalmente e com nível elevado. Houve uma evolução no futebol mundial, sobre todos os aspectos, financeiro, disciplinar e técnico", disse.

A eleição para a presidência nesta quarta-feira, que integra o congresso realizado em Zurique, terá apenas um concorrente. Prestes a confirmar seu quarto mandado à frente da Fifa, o suíço Joseph Blatter tem o apoio de Havelange, de quem foi braço direito por mais de 20 anos. "Acho que ele como presidente foi excelente e tem de continuar", afirmou o brasileiro.