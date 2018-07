João Havelange se mantém em estado grave no hospital

Havelange está recebendo antibióticos para tratar uma infecção no tornozelo direito, que causou a internação no dia 18. Seu estado apresentou "ligeira melhora" na quinta-feira passada, quando passou a respirar sem o auxílio de aparelhos. No entanto, ele segue sem revisão de alta.

Ex-atleta, João Havelange se tornou presidente da Confederação Brasileira de Desportos (CBD), em 1956, de onde saiu em 1974 - a entidade precedeu a CBF. No mesmo ano, o dirigente foi eleito para presidir a Fifa, tendo exercido o cargo até 1998, quando foi substituído por Joseph Blatter.

No final do ano passado, Havelange renunciou ao seu cargo no Comitê Olímpico Internacional, alegando razões médicas, que não foram detalhadas. A renúncia ocorreu no mesmo momento em que enfrentava o risco de ser punido por supostamente ter recebido suborno da empresa de marketing ISL, que faliu e tinha acordos comerciais com a Fifa na década de 1990.