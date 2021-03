João Martins: 'Se Palmeiras estivesse na Europa, também estaria na elite'

O auxiliar-técnico João Martins voltou a valorizar o trabalho das categorias de base do Palmeiras na vitória por 2 a 0 sobre a Ferroviária, neste domingo, pela 4.ª rodada do Campeonato Paulista Sicredi 2021. Os dois gols do jogo saíram dos pés de atletas formados pelo clube: o volante Danilo e o atacante Rafael Elias. O português também explicou que alguns jogadores permanecerão no elenco principal por apenas mais uma semana, quando os titulares retornam das férias.

"(Os garotos da base) Têm tido um bom desempenho e são exigentes no trabalho. Cumprem o que é pedido. Alguns deles vão estar o Paulista inteiro, outros até o jogo com o São Paulo", disse João Martins, que também respondeu sobre adaptações que os jovens precisam passar para atuar no futebol europeu: "O Palmeiras, se estivesse na Europa, estaria na elite dos clubes. Não existe grande diferença entre trabalhar no Palmeiras e nos clubes europeus. A única questão é que lá não existem esses jogos às quatro da tarde, dois dias depois (do último jogo)", avaliou.

Leia Também Rafael Elias marca pela primeira vez após suspensão e Palmeiras bate a Ferroviária

O Palmeiras tem usado o início do torneio estadual para testar jogadores que não foram muito aproveitados ao longo da temporada de 2020, sejam eles experientes, casos de Lucas Lima e Gustavo Scarpa, ou jovens vindos da categoria de base. Diante dos resultados apresentados, a comissão técnica pretende suprir carências do elenco.

João Martins também elogiou o adversário do jogo deste domingo. O português ressaltou que a Ferroviária tem uma equipe melhor que o São Caetano, contra quem o Palmeiras teve mais facilidade e venceu por 3 a 0 na última quinta-feira.

"Sabíamos que seria um jogo complicado. (Ferroviária) É uma boa equipe. Se juntarmos os quatro grupos em uma tabela só, estava em segundo lugar, com melhor ataque. E tínhamos de estar no nosso melhor nível para conseguir trazer daqui os três pontos. Nós não jogamos sozinhos. O adversário hoje, e sabíamos disso, foi muito competente. A falta de dinâmica é porque não houve tempo e espaço. O adversário corre, luta, batalha e é agressivo. Hoje foi mais equilibrado", afirmou o auxiliar-técnico.