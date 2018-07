João Moutinho marca dois de falta e Portugal goleia o Chipre em amistoso

Com extrema tranquilidade, Portugal goleou o Chipre neste sábado por 4 a 0, em partida amistosa disputada no Estádio Coimbra da Mota, em Estoril. Destaque para o meio-campista João Moutinho, do Monaco, autor de dois bonitos gols de falta.

E o primeiro deles veio logo aos três minutos, em lance que colocou Portugal na frente e tornou o jogo ainda mais tranquilo. Em vantagem, a equipe desperdiçou boas oportunidades no primeiro tempo até que o próprio João Moutinho ampliou aos 42, em nova cobrança de falta.

O técnico Fernando Santos aproveitou a tranquilidade do duelo para fazer alguns testes no segundo tempo. O ritmo, contudo, seguiu o mesmo. E, aos 18, André Silva fez boa jogada pela direita e cruzou para Pizzi ampliar. Estava fácil. Apenas seis minutos depois, o próprio André Silva anotou o seu e fechou a goleada.

O amistoso deste sábado serviu como preparação ao jogo do dia 9 de junho, contra a Letônia, pelo Grupo B das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo da Rússia. O duelo terá mando do adversário.

Segunda no Grupo B com 12 pontos, três atrás da Suíça, a seleção portuguesa mostrou estar preparada para buscar a liderança da chave ao golear sem Cristiano Ronaldo, sua principal estrela que disputa neste sábado a final da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, contra a Juventus. Depois, a equipe seguirá para a Rússia onde jogará a Copa das Confederações - a sua estreia será no dia 18, em Kazan, contra o México.