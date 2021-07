João Paulo brilha na Argentina e dedica boa atuação à mãe, que trata um câncer

O jogo já estava nos acréscimos quando João Paulo fez duas belas defesas no duelo com o Independiente, pela Copa Sul-Americana, para sacramentar o 1 a 1. O goleiro santista fechou o gol no Estádio Libertadores da América, em Avellaneda, sendo decisivo para o avanço dos brasileiros às quartas de final. Emocionado e feliz, dedicou a atuação de gala para a mãe, que luta contra um câncer.

João Paulo espera que a luta demonstrada em campo com a camisa do Santos sirva de inspiração para sua mãe também vencer a doença. Seu empenho ao longo dos jogos é sempre pensando na batalha diária que trava fora dos gramados ao lado da progenitora.

Leia Também Santos empata com Independiente e garante vaga nas quartas da Sul-Americana

"Uma partida especial para mim. A rivalidade entre Brasil e Argentina é sempre grande e queria dedicar a vitória à minha mãe, que está tratando um câncer. Vamos vencer isso juntos e quero dedicar para ela", afirmou o goleiro, herói da noite.

Depois de vencer na Vila Belmiro por 1 a 0, o Santos podia empatar em Avellaneda para avançar. Mas saiu na frente com Kaio Jorge, que já havia anotado no primeiro jogo. Com o gol como visitante, só cairia se fosse vazado três vezes.

Sem nada a perder, os argentinos se lançaram ao ataque e até empataram. E só não viraram graças a série de milagres de João Paulo. Por baixo ou pelo alto, o goleiro santista mostrou segurança para a garantia da vaga. Nas quartas de final, o time da Baixada terá o Libertad, do Paraguai, pela frente.

"Estamos trabalhando forte no dia a dia para melhorar, evoluir. Graças a Deus a gente veio para buscar a classificação e fomos abençoados", comemorou João Paulo. "Vamos continuar trabalhando para evoluir, passar de fase e quem sabe buscar este título", previu.

Agora, o Santos volta a pensar no Campeonato Brasileiro. Domingo, na Vila Belmiro, recebe o Atlético-GO em busca de vitória para se aproximar da faixa de classificação à Libertadores de 2022.