João Paulo celebra atuação e critica arbitragem por indecisão em empate do Santos

João Paulo, goleiro do Santos, celebrou a atuação de gala que teve contra o Guarani neste domingo e também reclamou da arbitragem por causa do polêmico lance do pênalti, que resultou no empate por 1 a 1. Os times fizeram um jogo muito aberto, em que o time bugrino tentou finalizar diversas vezes e não marcou outros gols graças à atuação inspirada do goleiro santista.

"Os árbitros não têm convicção no que fazem. Primeiro disse que jogador deles que invadiu, depois caçaram e disseram que nosso jogador invadiu. Eles acabam estragando o espetáculo. Fico feliz com a minha atuação e por ter ajudado a equipe a conquistar este ponto. Agora é trabalhar bastante para conseguirmos a vitória e subirmos mais na tabela", afirmou o goleiro.

O lance alvo da reclamação de João Paulo foi o pênalti no segundo tempo marcado para o Guarani. Lucão do Break cobrou e João Paulo conseguiu defender com o braço direito. No rebote, Yago marcou, mas o gol foi anulado por invasão. Segundo a regra, se a invasão fosse apenas de atletas do Guarani, a cobrança não seria retomada. Foi o que o Douglas Marques das Flores decidiu, mas depois voltou atrás e mandou o Guarani refazer a cobrança por conta de uma invasão santista em conjunto.

Na segunda cobrança, o Guarani alterou o cobrador e Giovanni Augusto deslocou João Paulo para empatar a partida. O time da casa chutou muito de fora da área no primeiro tempo e também tentou de cabeça em pelo menos duas oportunidades, mas João Paulo defendeu todas. No segundo tempo, apesar do gol de pênalti, o goleiro do Santos seguiu parando o ataque do Guarani, com destaque para a principal defesa do jogo, quando Lucão cabeceou e João espalmou de forma impressionante, com a bola já em cima da linha.

O Santos possui apenas uma vitória em quatro rodadas neste início de Campeonato Paulista e volta a campo para enfrentar o São Bernardo na próxima quinta-feira, na Vila Belmiro. O time de Fábio Carille soma cinco pontos no Grupo B.