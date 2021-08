João Paulo comemora o fim do jejum santista fora de casa: 'Vai dar confiança'

Fernandinho ajeita e solta a bomba. A bola vai a caminho do ângulo e o atacante da Chapecoense se prepara para comemorar. De repente, João Paulo aparece, voando, e faz mais uma defesa difícil na Arena Condá. O goleiro do Santos teve mais uma boa apresentação e foi o destaque da vitória da equipe, por 1 a 0, a primeira fora da Vila Belmiro. Para ele, um resultado para dar confiança ao time.

Foram pelo menos três grandes defesas de João Paulo no decorrer do jogo. Sempre apareceu bem quando exigido. Ele repetiu grande atuação que teve em visita ao Independiente, pela Copa Sul-Americana, quando garantiu a vaga ao "fechar o gol".

"Graças a Deus conseguimos a primeira vitória fora de casa. A gente vinha fazendo bons jogos, mas o resultado não saia", festejou João Paulo. "Demos um passo a mais na nossa caminhada e essa vitória fora serve para dar confiança."

Até então, o Santos tinha somado apenas dois empates em suas partidas fora de casa. Era o pior visitante. Ganhou e agora se prepara para nova visita, desta vez pela Copa do Brasil, diante da Juazeirense, na Bahia, no meio de semana.

Com vantagem ampla, Fernando Diniz deve poupar alguns titulares, pois tem clássico com o Corinthians, na Vila Belmiro, no domingo. Marinho está fora, Carlos Sánchez e Marcos Guilherme podem também descansar.

Ciente que a briga pela vaga de goleiro é dura com John Victor, João Paulo nem pensa em descansar. Mesmo após mais um jogo no qual acabou trabalhando muito. "Foi um jogo difícil, mas o grupo todo está de parabéns. Se doou e agora é focar na Copa do Brasil."