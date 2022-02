João Paulo critica a postura do time: 'Temos de saber o peso da camisa do Santos'

O Santos deixou os gramados da Vila Belmiro, após a derrota para o São Paulo, por 3 a 0, na noite deste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Paulista, debaixo de duros protestos dos torcedores. Pedidos de raça e o famoso grito de 'time sem vergonha' ecoaram nas arquibancadas. O sentimento foi o mesmo do goleiro João Paulo, que também teve uma postura rígida ao analisar novo revés do time na competição.

"Não dá mais para falar em reconstrução. Vamos bater nessa tecla toda vez? Já falei isso o ano passado, não dá mais. Precisamos mudar a postura e voltar a ganhar o mais rápido possível. Temos de saber o peso da camisa que estamos vestindo. Não podemos aceitar derrotas como essa, ainda mais dentro de casa", falou o goleiro.

Nos bastidores, a sensação é que os atletas sentiram a demissão do técnico Fábio Carille, que deixou o comando do clube após a derrota, por 3 a 2, frente ao Mirassol. O goleiro João Paulo, no entanto, mostrou que essa é uma página virada e que o foco é recolocar o Santos no caminho da vitória.

"Quem decide se o treinador fica ou vai embora é o treinador. Nós temos que aceitar e ponto. O que não dá para fazer é abaixar a cabeça. Precisamos mudar essa postura e voltar a ganhar", completou o arqueiro.

O Santos realmente teve uma atuação apática neste domingo e praticamente não conseguiu agredir o time do São Paulo, que aproveitou as chances que teve para construir a vitória na Vila Belmiro. O time de Rogério Ceni, no entanto, ficou muito confortável durante os 90 minutos.

Apesar da derrota, o Santos continua dentro da zona de classificação às quartas de final. O time é o segundo colocado do Grupo D, com nove pontos, contra 13 do Red Bull Bragantino. Ponte Preta e Santo André somam sete.

Enquanto espera o anúncio do novo treinador, o Santos se prepara para fazer sua estreia na Copa do Brasil. O desafio é diante do Salgueiro, em jogo marcado para esta quarta-feira, às 19h, no Cornélio de Barros, em Salgueiro.