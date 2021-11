João Paulo critica postura do Santos contra Corinthians na etapa final: 'Voltamos desligados'

Com boas defesas, João Paulo evitou uma derrota mais contundente do Santos no clássico com o Corinthians, neste domingo, na Neo Química Arena. O goleiro admitiu a superioridade do adversário, mas criticou a postura da equipe no retorno para a etapa final.

"A gente sabia da força do Corinthians em casa. Conseguimos segurar bem o primeiro tempo, mas voltamos desligados", disse o arqueiro, referindo-se ao gol sofrido de Jô, no primeiro minuto, que abriu o placar da partida.

João Paulo também chamou a atenção para a baixa produtividade do setor ofensivo, que só concluiu uma vez com perigo contra a meta defendida por Cássio. Foi uma cabeça de Diego Tardelli. "O Corinthians mereceu a vitória, demos só um chute no gol."

A preocupação do goleiro agora é com relação ao duelo com o Fortaleza, quinta-feira, 25, na Vila Belmiro. Com 42 pontos, o time santista ainda não está livre do trauma do rebaixamento. "A gente tem que consertar nossos erros, temos um jogo em casa e temos que ganhar de qualquer jeito para ter um final de campeonato tranquilo."