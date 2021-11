João Paulo desabafa após revés do Santos na Vila: `Temos de fazer a nossa parte´

O goleiro João Paulo fez um breve desabafo após a derrota do Santos para o Palmeiras por 2 a 0 no clássico disputado neste domingo. O jogador valorizou o apoio da torcida, que lotou a Vila Belmiro, e reconheceu que o time não devolveu aos torcedores uma boa atuação dentro de casa.

"Agradecer a torcida que veio em peso apoiar a gente. Temos que fazer a nossa parte. Não adianta cobrar a torcida para apoiar se não fizermos nossa parte. Mas já passou, temos que buscar a vitória na quarta-feira de qualquer jeito", admitiu o goleiro.

Mais de 13 mil santistas estiveram na Vila Belmiro e viram uma exibição ruim do time treinado por Fábio Carille. O Palmeiras foi dominante e venceu com tranquilidade, chegando a ter dois gols anulados. Para João Paulo, o clássico foi definido em detalhes, em erros que o time alviverde aproveitou.

"Tivemos alguns erros, e os caras aproveitaram. Jogo grande assim não pode errar, é decidido em detalhes", opinou o goleiro. "Mas temos que levantar a cabeça, o que aconteceu hoje já ficou para trás. Fizemos dois bons jogos, duas vitórias. Temos que ver o que erramos, procurar consertar nossos erros e fazer um grande jogo na quarta-feira, buscar o resultado", completou.

João Paulo se refere ao próximo duelo contra o Red Bull Bragantino, quarta-feira, às 19 horas, novamente na Vila Belmiro. O Santos parou nos 35 pontos e precisa do triunfo para se afastar da zona de rebaixamento. No momento, são apenas cinco pontos a mais que o Sport, que abre o grupo do descenso.