João Paulo é relacionado no Botafogo e pode voltar aos gramados após 8 meses

Enquanto o goleiro Jefferson fará o último jogo de sua carreira nesta segunda-feira, contra o Paraná, às 20 horas, no Engenhão, o meia João Paulo foi relacionado pelo Botafogo para a partida e pode voltar aos gramados pouco mais de oito meses depois de fraturar a perna.

"Nem só de despedida será o jogo contra o Paraná. Após oito meses, João Paulo volta a ser relacionado para uma partida! Motivo a mais para ir ao Nilton Santos!", informou o clube carioca em seu perfil oficial no Twitter. O jogo é válido pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

João Paulo fraturou a tíbia e a fíbula após disputa de bola com o atacante Rildo, do Vasco, em uma partida do Campeonato Carioca, no final de março. Na ocasião, Rildo só levou cartão amarelo pela falta, chegando a ser suspenso pelo TJD-RJ até que João Paulo voltasse aos treinos ou por um prazo máximo de 180 dias. Posteriormente, porém, a pena foi reduzida.

O meia do Botafogo foi submetido à cirurgia, fez fisioterapia e voltou aos treinos recentemente. O prazo dado pelos médicos para o retorno do jogador era de seis a oito meses. Ele deve começar a partida entre os reservas e pode atuar por alguns minutos no duelo contra o Paraná.

Livre de rebaixamento após uma arrancada, mas sem chance matemáticas de conseguir uma vaga na fase preliminar da Libertadores, o Botafogo soma 48 pontos e precisa de um empate para confirmar presença na próxima edição da Copa Sul-Americana.